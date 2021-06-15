Ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом удалёнка и ограничения вернулись не только в Москву. Как оказалось, последовать примеру столицы и ввести новый пакет антиковидных мер решили многие регионы России.

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе жителей в возрасте от 65 лет, не сделавших прививку от CoViD-19, обязали находиться дома. На дистанционку отправили также граждан, у которых есть хронические заболевания. В удалённом режиме будут работать и жители Хабаровского края. Там ограничения распространяются и на беременных женщин, и на граждан старше 65 лет.

Кроме того, антиковидные меры усилили и в Бурятии. В республике до 1 июля закрыли все парки, скверы, бассейны, а также спа-салоны. Салоны красоты при этом будут работать только по предварительной записи. Также для несовершеннолетних ограничили вход в торговые центры. Кроме того, власти отменили все массовые мероприятия, а вузы перевели на дистанционку.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Приморье в ближайшие дни откроют два дополнительных госпиталя. Вместе с тем власти Мурманской области запретили работу ресторанов по ночам, а треть бюджетников отправили на удалённый режим работы.