В Израиле сняли последние ограничения по коронавирусу
При этом исключение сделают для медучреждений "длительной госпитализации", граждан, направляющихся на самоизоляцию, и пассажиров во время авиарейсов.
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Израильские власти отменили обязательное ношение защитных масок в помещениях. Это было последним карантинным предписанием, действовавшим на территории страны. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Минздрава.
"Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Хези Леви подписал поправку к приказу об общественном здравоохранении, отменяющую предписание носить маски (в помещениях. — Прим. Лайфа) со вторника, 15 июня 2021 года", — объяснили в ведомстве.
В ведомстве обозначили ряд исключений. К ним относятся медучреждения "длительной госпитализации", гериатрические отделения и дома престарелых. Также отдельно отмечены лица, направляющиеся к месту прохождения обязательной самоизоляции, и пассажиры во время авиарейсов. Ограничения на въезд в страну остаются в силе и могут быть ужесточены.
Напомним, Министерство здравоохранения Израиля с 31 мая запретило своим гражданам выезжать в Россию из-за ситуации с CoViD-19. Помимо РФ в "красном списке" оказались Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Аргентина, а также Мексика и Турция. Однако в особых случаях получить разрешение на поездку всё же возможно. Ограничения были продлены до 27 июня.
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