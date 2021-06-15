В Израиле сняли последние ограничения по коронавирусу

Израильские власти отменили обязательное ношение защитных масок в помещениях. Это было последним карантинным предписанием, действовавшим на территории страны. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Минздрава.

"Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Хези Леви подписал поправку к приказу об общественном здравоохранении, отменяющую предписание носить маски (в помещениях. — Прим. Лайфа) со вторника, 15 июня 2021 года", — объяснили в ведомстве.

В ведомстве обозначили ряд исключений. К ним относятся медучреждения "длительной госпитализации", гериатрические отделения и дома престарелых. Также отдельно отмечены лица, направляющиеся к месту прохождения обязательной самоизоляции, и пассажиры во время авиарейсов. Ограничения на въезд в страну остаются в силе и могут быть ужесточены.