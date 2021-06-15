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Путин намерен участвовать в съезде "Единой России" в очном формате

Личное присутствие главы государства на мероприятии остаётся неизменным, несмотря на усиление антиковидных мер в Москве, заявили в Кремле.

15 июня, 07:27
<p>Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин по-прежнему планирует принять участие в съезде "Единой России" 19 июня в очном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

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"Да, планируется с учётом принятых мер", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что решение о формате участия осталось неизменным, несмотря на усиление антиковидных мер в Москве.

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Напомним, в минувшую субботу, 12 июня, мэр столицы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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