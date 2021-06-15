Путин намерен участвовать в съезде "Единой России" в очном формате
Личное присутствие главы государства на мероприятии остаётся неизменным, несмотря на усиление антиковидных мер в Москве, заявили в Кремле.
Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин по-прежнему планирует принять участие в съезде "Единой России" 19 июня в очном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Да, планируется с учётом принятых мер", — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что решение о формате участия осталось неизменным, несмотря на усиление антиковидных мер в Москве.
Напомним, в минувшую субботу, 12 июня, мэр столицы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.
Комментариев: 0