Путин намерен участвовать в съезде "Единой России" в очном формате

Президент России Владимир Путин по-прежнему планирует принять участие в съезде "Единой России" 19 июня в очном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Да, планируется с учётом принятых мер", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что решение о формате участия осталось неизменным, несмотря на усиление антиковидных мер в Москве.