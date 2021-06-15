Во Львове болеющим против России в матче с Финляндией пообещали бесплатную сауну

Организаторы фан-зоны Евро-2020 во Львове придумали новую акцию для любителей футбола, призвав их болеть за сборную Финляндии в предстоящем матче против России. Так, среди фанатов разыграют 50 сертификатов на поход в сауну. Об этом говорится в "Инстаграме" мероприятия.

"Приходите на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче с Россией, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей! <...> Пусть финны хорошенько запарят игроков соперника!" — говорится в сообщении.

Отмечается, что вход на мероприятие стоит 50 гривен (132 рубля). Напомним, что матч сборных России и Финляндии состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.