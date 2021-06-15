Во Львове болеющим против России в матче с Финляндией пообещали бесплатную сауну
Среди любителей футбола, которые будут наблюдать за встречей в фан-зоне, разыграют 50 сертификатов на посещение парной. Организаторы акции выразили надежду, что "финны хорошенько запарят" игроков команды РФ.
Фото © Instagram / lvivfanfestival
Организаторы фан-зоны Евро-2020 во Львове придумали новую акцию для любителей футбола, призвав их болеть за сборную Финляндии в предстоящем матче против России. Так, среди фанатов разыграют 50 сертификатов на поход в сауну. Об этом говорится в "Инстаграме" мероприятия.
"Приходите на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче с Россией, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей! <...> Пусть финны хорошенько запарят игроков соперника!" — говорится в сообщении.
Отмечается, что вход на мероприятие стоит 50 гривен (132 рубля). Напомним, что матч сборных России и Финляндии состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.
Ранее во Львове уже проводили подобные акции. Так, перед игрой команд РФ и Бельгии организаторы фан-зоны объявили, что за каждый гол в российские ворота будут бесплатно наливать пиво.
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