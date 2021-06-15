Медведчук обратился в ЕСПЧ из-за политического преследования Киевом

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвинив украинские власти в политической мотивации его уголовного преследования. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

"Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность", — написал Кузьмин в своём телеграм-канале, отметив, что дело в ЕСПЧ может быть рассмотрено в приоритетном порядке, поэтому долго дожидаться решения не придётся.