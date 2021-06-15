Медведчук обратился в ЕСПЧ из-за политического преследования Киевом
В обращении глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" рассказал о многочисленных нарушениях и предвзятости судебных органов на процессах по его делу. Также он указал и на грубые ошибки власти при закрытии оппозиционных телеканалов.
Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвинив украинские власти в политической мотивации его уголовного преследования. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
"Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность", — написал Кузьмин в своём телеграм-канале, отметив, что дело в ЕСПЧ может быть рассмотрено в приоритетном порядке, поэтому долго дожидаться решения не придётся.
В обращении Медведчук рассказал о многочисленных нарушениях и предвзятости судебных органов на процессах по его делу. Кроме того, глава политсовета указал и на грубые ошибки власти при закрытии оппозиционных телеканалов.
Ранее Лайф рассказывал, что в офисе движения Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Незалежной возбудило уголовное дело против самого политика и его однопартийца Тараса Козака. Их обвиняют в госизмене и в "нарушении обычаев войны". Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия, но при этом отвергает все подозрения в свой адрес, связывая их с политическим преследованием. Сейчас он находится под домашним арестом.
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