В Новосибирске задержали директора взлетевшей на воздух автозаправки
Во время допроса мужчина заявил, что не вдавался в техническое устройство станции и осуществлял только общее руководство. По его словам, заземление должен был проводить сотрудник АГЗС, но техника безопасности не была соблюдена.
Фото © ТАСС / Ростислав Нетисов
В Новосибирске правоохранители задержали директора компании "Сибгаз", арендовавшей газовую автозаправку, на которой накануне произошёл взрыв и пожар. Об этом Лайфу рассказал источник.
По словам нашего собеседника, во время допроса мужчина заявил, что не вдавался в техническое устройство заправки и осуществлял только общее руководство. По словам задержанного, заземление должен был проводить сотрудник АГЗС, но не была соблюдена техника безопасности. В связи с этим у следователей возникли вопросы к инженеру заправочной станции, в ближайшее время его тоже планируется задержать.
Отметим, что ни сам работник автозаправочной станции, ни водитель бензовоза не могут быть опрошены, так как сейчас они находятся в тяжёлом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование инцидента продолжается.
Как уточнил источник Лайфа в правоохранительных органах, в результате ЧП пострадало 28 человек, 11 из которых, в том числе двое пожарных и 9-летняя девочка, получили повреждения средней степени тяжести, а семь человек — повреждения тяжёлой степени. Десять пострадавших находятся на амбулаторном лечении.
Ранее СК показал последствия пожара и взрывов на новосибирской автозаправке. На кадрах видно, что помещения, находившиеся на территории АЗС, полностью обрушены. Относительно целыми остались лишь металлические части конструкций, они покрыты копотью и гарью.
Напомним, что на тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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