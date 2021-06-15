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В Новосибирске задержали директора взлетевшей на воздух автозаправки

Во время допроса мужчина заявил, что не вдавался в техническое устройство станции и осуществлял только общее руководство. По его словам, заземление должен был проводить сотрудник АГЗС, но техника безопасности не была соблюдена.

15 июня, 06:15

Фото © ТАСС / Ростислав Нетисов

В Новосибирске правоохранители задержали директора компании "Сибгаз", арендовавшей газовую автозаправку, на которой накануне произошёл взрыв и пожар. Об этом Лайфу рассказал источник.

По словам нашего собеседника, во время допроса мужчина заявил, что не вдавался в техническое устройство заправки и осуществлял только общее руководство. По словам задержанного, заземление должен был проводить сотрудник АГЗС, но не была соблюдена техника безопасности. В связи с этим у следователей возникли вопросы к инженеру заправочной станции, в ближайшее время его тоже планируется задержать.

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Отметим, что ни сам работник автозаправочной станции, ни водитель бензовоза не могут быть опрошены, так как сейчас они находятся в тяжёлом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование инцидента продолжается.

Как уточнил источник Лайфа в правоохранительных органах, в результате ЧП пострадало 28 человек, 11 из которых, в том числе двое пожарных и 9-летняя девочка, получили повреждения средней степени тяжести, а семь человек — повреждения тяжёлой степени. Десять пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

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Ранее СК показал последствия пожара и взрывов на новосибирской автозаправке. На кадрах видно, что помещения, находившиеся на территории АЗС, полностью обрушены. Относительно целыми остались лишь металлические части конструкций, они покрыты копотью и гарью.

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Напомним, что на тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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