Следком показал последствия пожара и взрывов на автозаправке в Новосибирске
В результате ЧП пострадало более 30 человек. На тушение огня у сотрудников МЧС ушло несколько часов работы.
На месте газовой автозаправочной станции в Новосибирске, где накануне случились взрывы и пожар, остались лишь обломки конструкций и полностью выгоревшие здания. Видео с места происшествия показала пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
На кадрах видно, что помещения, находившиеся на территории АЗС, полностью обрушены. Относительно целыми остались лишь металлические части конструкций, они покрыты копотью и гарью.
Напомним, что на тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. В результате ЧП пострадало 35 человек, 20 из них были направлены в медучреждения, в том числе десять — в тяжёлом состоянии. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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