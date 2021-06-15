Следком показал последствия пожара и взрывов на автозаправке в Новосибирске

На месте газовой автозаправочной станции в Новосибирске, где накануне случились взрывы и пожар, остались лишь обломки конструкций и полностью выгоревшие здания. Видео с места происшествия показала пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Напомним, что на тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. В результате ЧП пострадало 35 человек, 20 из них были направлены в медучреждения, в том числе десять — в тяжёлом состоянии. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".