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Следком показал последствия пожара и взрывов на автозаправке в Новосибирске

В результате ЧП пострадало более 30 человек. На тушение огня у сотрудников МЧС ушло несколько часов работы.

15 июня, 05:13

На месте газовой автозаправочной станции в Новосибирске, где накануне случились взрывы и пожар, остались лишь обломки конструкций и полностью выгоревшие здания. Видео с места происшествия показала пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

На кадрах видно, что помещения, находившиеся на территории АЗС, полностью обрушены. Относительно целыми остались лишь металлические части конструкций, они покрыты копотью и гарью.

Названа причина крупного пожара на газовой автозаправке в Новосибирске

Названа причина крупного пожара на газовой автозаправке в Новосибирске

Напомним, что на тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. В результате ЧП пострадало 35 человек, 20 из них были направлены в медучреждения, в том числе десять — в тяжёлом состоянии. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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