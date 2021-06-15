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Жителей Крыма на Украине собрались обложить налогами

В Киеве считают, что особым налоговым режимом для полуострова фактически признают его принадлежность России.

15 июня, 04:42
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

На Украине предложили изменить налоговый режим для крымчан — отменить действие свободной экономической зоны (СЭЗ). Как пишет "Обозреватель", такой законопроект разрабатывают в Верховной раде с намерением закончить работу к августу, на который запланирован форум "Крымская платформа".

СЭЗ Киев ввёл в Крыму в 2014 году, когда полуостров стал российской территорией. Власти Украины сделали ввоз товаров туда из своих регионов беспошлинным, а жителей Крыма освободили от уплаты налогов. Теперь инициаторы документа предлагают всё это отменить, так как особый статус фактически признаёт иностранную — российскую — юрисдикцию над полуостровом.

Украинский экс-министр назвал смешной "Крымскую платформу"

Украинский экс-министр назвал смешной "Крымскую платформу"

Лайф рассказывал, что форум "Крымская платформа" намечен в Киеве на 23 августа. Власти Украины намерены обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Приглашены лидеры западных стран.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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