Жителей Крыма на Украине собрались обложить налогами

На Украине предложили изменить налоговый режим для крымчан — отменить действие свободной экономической зоны (СЭЗ). Как пишет "Обозреватель", такой законопроект разрабатывают в Верховной раде с намерением закончить работу к августу, на который запланирован форум "Крымская платформа".

СЭЗ Киев ввёл в Крыму в 2014 году, когда полуостров стал российской территорией. Власти Украины сделали ввоз товаров туда из своих регионов беспошлинным, а жителей Крыма освободили от уплаты налогов. Теперь инициаторы документа предлагают всё это отменить, так как особый статус фактически признаёт иностранную — российскую — юрисдикцию над полуостровом.

Лайф рассказывал, что форум "Крымская платформа" намечен в Киеве на 23 августа. Власти Украины намерены обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Приглашены лидеры западных стран.