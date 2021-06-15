Школьницы осквернили памятник лётчику Пешкову в Приморье

В Приморье в городе Арсеньеве две школьницы осквернили мемориал Героя России Олега Пешкова. Они уже задержаны.

Как сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ, о ЧП в полицию сообщила местная жительница. На мемориале, который расположен на улице Калининской, были вырваны цветы. Их раскидали по территории сквера.

"Сотрудники полиции, изучив записи с камер наружного видеонаблюдения, установили лиц, причастных к данному правонарушению. Ими оказались несовершеннолетние девочки в возрасте 14 и 15 лет", — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что подростков нашли и задержали.