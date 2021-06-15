Создание Россией спутника для Анголы оказалось под угрозой из-за США
Запрет на ввоз космической электроники в Россию может повлечь полный пересмотр этого сложного проекта.
Фото © ТАСС / Владимир Джанибеков
Создание в России спутника связи AngoSat-2 для Анголы может сорваться из-за отсутствия разрешения на поставку американской электроники от европейского подрядчика. Тогда, возможно, весь космический проект придётся переделывать, рассказали представители ракетно-космической отрасли.
"США не дают разрешения европейской компании Airbus на поставку в Россию модуля полезной нагрузки (МПН) с ретрансляционным оборудованием для ангольского спутника AngoSat-2 из-за наличия в нём американской электронной компонентной базы", — сказал собеседник РИА "Новости".
Дело в том, что с мая 2021 года ввоз космической электроники, подпадающей под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR, из США в Россию полностью запрещён. Это обстоятельство повлечёт за собой полный пересмотр схемотехнических решений и их согласование.
В 2009 году контракт на изготовление спутника связи AngoSat-1 российским предприятием был подписан, а в декабре 2017 года состоялся его запуск. Но позже с ним была потеряна связь.
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