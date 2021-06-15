Во Владивостоке найдены две несовершеннолетние жительницы Хасанского района, которых искали несколько дней. Как выяснилось, они сбежали от родителей, чтобы попутешествовать.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Приморскому краю, девочки 12 и 13 лет скрылись из посёлка Славянка. Искать их пришлось всем краем: ориентировки на пропавших были направлены в территориальные отделы внутренних дел, распространены в средствах массовой информации и социальных сетях. Наряду с наружными отрядами полиции, которые обходили дворы и улицы, осматривали каждый подвал и заброшенное строение, к поискам были подключены и волонтёры из поискового отряда "Примпоиск".

"Одновременно на телефон дежурной части посыпались сотни телефонных звонков жителей Приморского края, которые видели пропавших в том или ином уголке региона. При дальнейшем разбирательстве большая часть звонков не подтвердилась, однако вскоре пришла более достоверная информация: исчезнувших детей видели в дальневосточной столице. Тогда поиск продолжился уже во Владивостоке. Девочек видели в подъезде многоквартирного дома на улице Набережной, куда они приходили ночевать", — рассказали в полиции.