Международный валютный фонд несправедлив по отношению к Киеву и выдвигает требования наравне с другими странами, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ряду иностранных информагентств. По мнению главы Незалежной, "восемь лет войны" — достаточное обоснование для того, чтоб выбирать другие приоритеты.

"Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложнённость, потому что идёт война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом всё остальное", — приводит его слова пресс-служба.

Между тем глава Украины подчёркивает важность сотрудничества с МВФ, поскольку есть привязки к другим финансовым программам и в целом "для экономического и инвестиционного климата".

"Поэтому мы обязательно сделаем всё, что пообещали", — резюмировал Зеленский.