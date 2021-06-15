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"У нас есть осложнённость": Зеленский обвинил МВФ в несправедливости к Украине

Лидер страны считает, что сотрудничество с фондом важно для инвестиционного климата, но и МВФ не мешало бы учесть "восемь лет состояния войны".

15 июня, 03:47
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-shodnya-dovodit-sho-gotova-buti-v-nato-volodimir-ze-69017" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Фото © Офис президента Украины

Международный валютный фонд несправедлив по отношению к Киеву и выдвигает требования наравне с другими странами, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ряду иностранных информагентств. По мнению главы Незалежной, "восемь лет войны" — достаточное обоснование для того, чтоб выбирать другие приоритеты.

"Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложнённость, потому что идёт война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом всё остальное", — приводит его слова пресс-служба.

Между тем глава Украины подчёркивает важность сотрудничества с МВФ, поскольку есть привязки к другим финансовым программам и в целом "для экономического и инвестиционного климата".

"Поэтому мы обязательно сделаем всё, что пообещали", — резюмировал Зеленский.

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Ранее Лайф сообщал, что в МВФ озвучили новые условия выделения денег Украине. В частности, речь идёт о независимости и эффективности антикоррупционных институтов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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