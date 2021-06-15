Американец застрелил кассира за требование надеть маску

Один человек погиб и двое ранены в результате конфликта, разгоревшегося на кассе супермаркета в штате Джорджия, США. Инцидент произошёл в округе Де-Калб. По предварительным данным, покупателю очень не понравилось, что кассир потребовал надеть маску. Мужчина сначала спорил, затем вышел из магазина и вернулся с оружием, выстрелил в продавца в упор и убил.

Как сообщает телеканал Fox 5, 30-летний вооружённый мужчина затем выстрелил ещё и в охранника магазина, в перестрелке и сам получил ранение. Оба попали в больницу. Ещё одному кассиру оказали помощь на месте. Задержанному грозит обвинение в убийстве.