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Американец застрелил кассира за требование надеть маску

15 июня, 04:05
<p>Фото © <a href="https://www.fox5atlanta.com/news/dekalb-county-police-investigate-shooting-on-candler-road-officials-say" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fox5atlanta.com</a></p>

Фото © fox5atlanta.com

Один человек погиб и двое ранены в результате конфликта, разгоревшегося на кассе супермаркета в штате Джорджия, США. Инцидент произошёл в округе Де-Калб. По предварительным данным, покупателю очень не понравилось, что кассир потребовал надеть маску. Мужчина сначала спорил, затем вышел из магазина и вернулся с оружием, выстрелил в продавца в упор и убил.

Как сообщает телеканал Fox 5, 30-летний вооружённый мужчина затем выстрелил ещё и в охранника магазина, в перестрелке и сам получил ранение. Оба попали в больницу. Ещё одному кассиру оказали помощь на месте. Задержанному грозит обвинение в убийстве.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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