Американец застрелил кассира за требование надеть маску
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Один человек погиб и двое ранены в результате конфликта, разгоревшегося на кассе супермаркета в штате Джорджия, США. Инцидент произошёл в округе Де-Калб. По предварительным данным, покупателю очень не понравилось, что кассир потребовал надеть маску. Мужчина сначала спорил, затем вышел из магазина и вернулся с оружием, выстрелил в продавца в упор и убил.
Как сообщает телеканал Fox 5, 30-летний вооружённый мужчина затем выстрелил ещё и в охранника магазина, в перестрелке и сам получил ранение. Оба попали в больницу. Ещё одному кассиру оказали помощь на месте. Задержанному грозит обвинение в убийстве.
Ранее Лайф сообщал, что девять человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в Чикаго.
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