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Масштабный пожар уничтожил химзавод в США, яды могут утечь в Миссисипи

Властям пришлось проводить экстренную эвакуацию проживающих рядом с предприятием людей.

15 июня, 04:58

В США загорелся химический завод. Видео © Twitter / 23 WIFR

В городе Роктоне в США на химическом заводе компании Chemtool Inc вспыхнул пожар. На предприятии производились консистентные смазки, смазочные материалы, жидкости для металлообработки и чистящие средства.

Как сообщает NBC News, возгорание началось около 07:30 (15:30 по Москве) утра по местному времени в понедельник, 14 июня. Начальник пожарной охраны Роктона Кирк Уилсон констатировал, что сейчас завод "в значительной степени уничтожен". Власти проводят эвакуацию людей из окрестностей.

Огонь локализован, но ещё не потушен. Сложность в том, что борьба с ним при помощи воды угрожает экологической катастрофой. Ядовитые стоки могут попасть в реку Рок, приток Миссисипи.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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