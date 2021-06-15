Опрос показал, видят ли россияне угрозу целостности страны

Половина россиян считает, что целостности страны на сегодня ничто не угрожает. Таковы результаты исследования ВЦИОМа. Львиная доля опрошенных (79%) поддерживает внесение в конституцию поправки о защите суверенитета и целостности государства и нерушимости границы. Почти треть считает, что территориями России хотят завладеть. При этом подавляющее большинство россиян (84%) верят в способность армии защитить жителей от военной угрозы.

"Те, кто убеждён в существовании угроз для территориальной целостности России, чаще всего в качестве таких называли Америку (настраивает другие страны против России, 29%), Украину (хочет вернуть Крым, 26%), Китай (хочет отобрать Дальний Восток, 14%), враждебно настроенные по отношению к РФ страны (11%), а также НАТО (10%)", — приводит результаты исследования ВЦИОМа РИА "Новости".

Телефонный опрос россиян был проведён 29 мая, в нём приняли участие 1600 человек.