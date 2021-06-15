Новосибирский губернатор потребовал проверить обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал проверить обоснованность размещения автозаправочных станций внутри жилых кварталов. Такое поручение он дал мэру областного центра после крупного пожара на АГЗС в Новосибирске, где пострадало 35 человек.

"Попрошу вас ещё раз посмотреть на обоснованность размещения автозаправочных станций внутри кварталов, на наличие договоров аренды", — сказал глава региона на оперативном совещании областного правительства.

Травников отметил, что предварительной причиной ЧП стало несоблюдение пожарной безопасности. В этой связи будут проведены проверки автозаправочных станций. Губернатор призвал координировать работу всех надзорных ведомств, чтобы "качественно, быстро и с минимальными проблемами для добросовестного бизнеса проверки провести".