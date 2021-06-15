Новосибирский губернатор потребовал проверить обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах
Глава региона заявил, что причиной возгорания на автозаправке в областном центре стало несоблюдение пожарной безопасности. В этой связи будут проведены проверки.
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал проверить обоснованность размещения автозаправочных станций внутри жилых кварталов. Такое поручение он дал мэру областного центра после крупного пожара на АГЗС в Новосибирске, где пострадало 35 человек.
"Попрошу вас ещё раз посмотреть на обоснованность размещения автозаправочных станций внутри кварталов, на наличие договоров аренды", — сказал глава региона на оперативном совещании областного правительства.
Травников отметил, что предварительной причиной ЧП стало несоблюдение пожарной безопасности. В этой связи будут проведены проверки автозаправочных станций. Губернатор призвал координировать работу всех надзорных ведомств, чтобы "качественно, быстро и с минимальными проблемами для добросовестного бизнеса проверки провести".
Напомним, что на тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. В результате ЧП пострадало 35 человек, 20 из них были направлены в медучреждения, в том числе десять — в тяжёлом состоянии. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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