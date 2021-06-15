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Новосибирский губернатор потребовал проверить обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах

Глава региона заявил, что причиной возгорания на автозаправке в областном центре стало несоблюдение пожарной безопасности. В этой связи будут проведены проверки.

15 июня, 05:26
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал проверить обоснованность размещения автозаправочных станций внутри жилых кварталов. Такое поручение он дал мэру областного центра после крупного пожара на АГЗС в Новосибирске, где пострадало 35 человек.

"Попрошу вас ещё раз посмотреть на обоснованность размещения автозаправочных станций внутри кварталов, на наличие договоров аренды", — сказал глава региона на оперативном совещании областного правительства.

Следком показал последствия пожара и взрывов на автозаправке в Новосибирске

Следком показал последствия пожара и взрывов на автозаправке в Новосибирске

Травников отметил, что предварительной причиной ЧП стало несоблюдение пожарной безопасности. В этой связи будут проведены проверки автозаправочных станций. Губернатор призвал координировать работу всех надзорных ведомств, чтобы "качественно, быстро и с минимальными проблемами для добросовестного бизнеса проверки провести".

Названа причина крупного пожара на газовой автозаправке в Новосибирске

Названа причина крупного пожара на газовой автозаправке в Новосибирске

Напомним, что на тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. В результате ЧП пострадало 35 человек, 20 из них были направлены в медучреждения, в том числе десять — в тяжёлом состоянии. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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