Одна сотрудница погибла при пожаре на углеобогатительной фабрике в Кузбассе. Видео © Подслушано в Берёзовском | Кузбасс

Работница обогатительной фабрики "Берёзовская" в Кузбассе погибла в результате пожара на предприятии. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 146 человек, однако крановщица Людмила К. 1963 года рождения не смогла выбраться из горящего помещения. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на территории 2000 квадратных метров.

Как отметил источник, огонь уже почти удалось ликвидировать. На кадрах, снятых очевидцами на месте происшествия, видно, что возгорание произошло на верхних этажах здания.