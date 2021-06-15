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Одна сотрудница погибла при пожаре на углеобогатительной фабрике в Кузбассе

Женщина не успела эвакуироваться из здания. Огонь удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров.

15 июня, 06:31

Одна сотрудница погибла при пожаре на углеобогатительной фабрике в Кузбассе. Видео © Подслушано в Берёзовском | Кузбасс

Работница обогатительной фабрики "Берёзовская" в Кузбассе погибла в результате пожара на предприятии. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 146 человек, однако крановщица Людмила К. 1963 года рождения не смогла выбраться из горящего помещения. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на территории 2000 квадратных метров.

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Как отметил источник, огонь уже почти удалось ликвидировать. На кадрах, снятых очевидцами на месте происшествия, видно, что возгорание произошло на верхних этажах здания.

Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске произошёл пожар на АГЗС, на его тушение у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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