Лайф публикует список попавших в реанимацию после взрывов на АЗС в Новосибирске

Шесть пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправке в Новосибирске сейчас находятся в отделении реанимации, среди них — водитель бензовоза и сотрудник АЗС. Лайф публикует список раненых.

1. Ярыгин Е. (1973 г.р.) — водитель бензовоза 2. Буслаев С. (1954 г.р.) — сотрудник автозаправки 3. Алоян Р. (1993 г.р.) 4. Алоян Р. (1994 г.р.) 5. Алоян С. (1970 г.р.) 6. Баграмян М. (1996 г.р.)

По последним данным экстренных служб, всего в результате происшествия пострадало 28 человек, 11 из которых, в том числе двое пожарных и девятилетняя девочка, получили повреждения средней степени тяжести. Десять пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Ранее СК показал последствия пожара и взрывов на новосибирской автозаправке. На кадрах видно, что помещения, находившиеся на территории АЗС, полностью обрушились. Относительно целыми остались лишь металлические части конструкций, они покрыты копотью и гарью.