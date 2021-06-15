НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф публикует список попавших в реанимацию после взрывов на АЗС в Новосибирске

По последним данным экстренных служб, всего в результате происшествия пострадало 28 человек. 11 из них, в том числе двое пожарных и девятилетняя девочка, получили повреждения средней степени тяжести. Шесть человек находятся в реанимации.

15 июня, 07:31
<p>Фото © ТАСС / Ростислав Нетисов</p>

Фото © ТАСС / Ростислав Нетисов

Шесть пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправке в Новосибирске сейчас находятся в отделении реанимации, среди них — водитель бензовоза и сотрудник АЗС. Лайф публикует список раненых.

1. Ярыгин Е. (1973 г.р.) — водитель бензовоза

2. Буслаев С. (1954 г.р.) — сотрудник автозаправки

3. Алоян Р. (1993 г.р.)

4. Алоян Р. (1994 г.р.)

5. Алоян С. (1970 г.р.)

6. Баграмян М. (1996 г.р.)

В Новосибирске задержали директора взлетевшей на воздух автозаправки

В Новосибирске задержали директора взлетевшей на воздух автозаправки

По последним данным экстренных служб, всего в результате происшествия пострадало 28 человек, 11 из которых, в том числе двое пожарных и девятилетняя девочка, получили повреждения средней степени тяжести. Десять пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Ранее СК показал последствия пожара и взрывов на новосибирской автозаправке. На кадрах видно, что помещения, находившиеся на территории АЗС, полностью обрушились. Относительно целыми остались лишь металлические части конструкций, они покрыты копотью и гарью.

Названа причина крупного пожара на газовой автозаправке в Новосибирске

Названа причина крупного пожара на газовой автозаправке в Новосибирске

Напомним, что на тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Новосибирске задержали директора взлетевшей на воздух автозаправки

сегодня в 06:15

Одна сотрудница погибла при пожаре на углеобогатительной фабрике в Кузбассе

сегодня в 06:31

Новосибирский губернатор потребовал проверить обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах

сегодня в 05:26

Шеф-повар перечислил опасные части курицы, которые лучше не употреблять в пищу

сегодня в 07:52

На Украине заявили о катастрофе из-за сериалов на русском языке на ТВ

сегодня в 07:45

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1