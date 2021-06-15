Лайф публикует список попавших в реанимацию после взрывов на АЗС в Новосибирске
По последним данным экстренных служб, всего в результате происшествия пострадало 28 человек. 11 из них, в том числе двое пожарных и девятилетняя девочка, получили повреждения средней степени тяжести. Шесть человек находятся в реанимации.
Фото © ТАСС / Ростислав Нетисов
Шесть пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправке в Новосибирске сейчас находятся в отделении реанимации, среди них — водитель бензовоза и сотрудник АЗС. Лайф публикует список раненых.
1. Ярыгин Е. (1973 г.р.) — водитель бензовоза
2. Буслаев С. (1954 г.р.) — сотрудник автозаправки
3. Алоян Р. (1993 г.р.)
4. Алоян Р. (1994 г.р.)
5. Алоян С. (1970 г.р.)
6. Баграмян М. (1996 г.р.)
По последним данным экстренных служб, всего в результате происшествия пострадало 28 человек, 11 из которых, в том числе двое пожарных и девятилетняя девочка, получили повреждения средней степени тяжести. Десять пострадавших находятся на амбулаторном лечении.
Ранее СК показал последствия пожара и взрывов на новосибирской автозаправке. На кадрах видно, что помещения, находившиеся на территории АЗС, полностью обрушились. Относительно целыми остались лишь металлические части конструкций, они покрыты копотью и гарью.
Напомним, что на тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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