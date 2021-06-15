Шеф-повар перечислил опасные части курицы, которые лучше не употреблять в пищу
А ещё кулинарный эксперт рассказал, как выбрать самое полезное мясо птицы в магазине и как его правильно готовить.
Фото © Pixabay
Истинным ценителям блюд из курицы известно, что это мясо важно не просто купить, а ещё и правильно выбрать, приготовить и съесть. К тому же не все знают, что некоторые части этой птицы лучше не употреблять в пищу. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал эксперт по здоровому питанию, шеф-повар и кулинарный блогер Сергей Синицын.
Так, по утверждению повара, наиболее опасная часть курицы — это её внутренние органы.
"Если в курицу попадают какие-то паразиты или её пичкают химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило, это потроха — они самые вредные. А самым безопасным будет белое мясо грудки", — сказал Синицын.
Чтобы очистить мясо от вредных веществ, эксперт порекомендовал подвергать его максимальной термической обработке. И лучше всего в этом случае подойдёт варка, причём в двух водах.
"Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз — несколько минут и слить бульон, а затем варить достаточно долго. Только так она будет максимально безопасна для употребления в пищу. Жарить, запекать, тушить или томить мясо — это уже на усмотрение каждого человека, но перед этим всё равно советую его подварить", — отметил Синицын.
Кроме того, кулинар объяснил, на что стоит обращать внимание при выборе курицы в магазине. Лучше всего, по его словам, отдавать предпочтение фермерским продуктам, несмотря на то что они могут выглядеть не столь привлекательно, как у некоторых недобросовестных производителей, которые проделывают всевозможные манипуляции с продуктами — вводят в мясо растворы или замачивают, чтобы птица стала больше. Покупатель в свою очередь видит на прилавке плотную, жирную и сочную куриную тушку, однако в действительности "ничего хорошего в этом нет", подчеркнул Синицын.
"Люди не привыкли видеть курицу фермерскую, которая может быть более худой и не такой белой, но при этом она гораздо полезнее. Безусловно, выбирая птицу, нужно смотреть, чтобы на коже у неё не было никаких проколов, а ещё проверить на предмет запаха аммиака или химикатов", — добавил шеф-повар.
А ранее российская покупательница предупредила, насколько может быть опасна курица из "Пятёрочки", сняв жуткие кадры. На просторах русскоязычного "Тиктока" появилось видео, которое за пару секунд отбивает всякий аппетит. Проверьте на себе, если осмелитесь.
Комментариев: 0