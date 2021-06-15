Шеф-повар перечислил опасные части курицы, которые лучше не употреблять в пищу

Истинным ценителям блюд из курицы известно, что это мясо важно не просто купить, а ещё и правильно выбрать, приготовить и съесть. К тому же не все знают, что некоторые части этой птицы лучше не употреблять в пищу. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал эксперт по здоровому питанию, шеф-повар и кулинарный блогер Сергей Синицын.

Так, по утверждению повара, наиболее опасная часть курицы — это её внутренние органы.

"Если в курицу попадают какие-то паразиты или её пичкают химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило, это потроха — они самые вредные. А самым безопасным будет белое мясо грудки", — сказал Синицын.

Чтобы очистить мясо от вредных веществ, эксперт порекомендовал подвергать его максимальной термической обработке. И лучше всего в этом случае подойдёт варка, причём в двух водах.

"Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз — несколько минут и слить бульон, а затем варить достаточно долго. Только так она будет максимально безопасна для употребления в пищу. Жарить, запекать, тушить или томить мясо — это уже на усмотрение каждого человека, но перед этим всё равно советую его подварить", — отметил Синицын.

Кроме того, кулинар объяснил, на что стоит обращать внимание при выборе курицы в магазине. Лучше всего, по его словам, отдавать предпочтение фермерским продуктам, несмотря на то что они могут выглядеть не столь привлекательно, как у некоторых недобросовестных производителей, которые проделывают всевозможные манипуляции с продуктами — вводят в мясо растворы или замачивают, чтобы птица стала больше. Покупатель в свою очередь видит на прилавке плотную, жирную и сочную куриную тушку, однако в действительности "ничего хорошего в этом нет", подчеркнул Синицын.

"Люди не привыкли видеть курицу фермерскую, которая может быть более худой и не такой белой, но при этом она гораздо полезнее. Безусловно, выбирая птицу, нужно смотреть, чтобы на коже у неё не было никаких проколов, а ещё проверить на предмет запаха аммиака или химикатов", — добавил шеф-повар.