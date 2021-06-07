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Покупательница предупредила, насколько может быть опасна курица из "Пятёрочки", сняв жуткие кадры

На просторах русскоязычного "Тиктока" появилось видео, которое за пару секунд отбивает всякий аппетит. Проверьте на себе, если осмелитесь.

7 июня, 10:14

Кадры из видео © TikTok / mitrrony

На прошлой неделе записью поделилась пользовательница соцсети mitrrony. На кадрах жареный куриный окорочок, но едва ли от просмотра у кого-то разыграется аппетит. Ведь Дарья совсем не хотела похвастаться своими кулинарными способностями, всё внимание — на маленьких белых личинок, извивающихся на мясе и ползущих по тарелке.

Кадры из видео © TikTok / mitrrony

Судя по описанию ролика, курицу Дарья купила в одной из казанских "Пятёрочек". В комментариях девушка отметила, что взяла сырое мясо. Этой информации и живописных кадров хватило для того, чтобы сделать видео вирусным. Всего за пару дней ролик посмотрело больше двух миллионов человек. В комментариях — шокированные пользователи соцсети, которые после такого зрелища едва ли смогут в ближайшее время насладиться курочкой.

Приятного аппетита тем, кто кушал...

dodowik

Я, которая только что зашла в "Пятёрочку" за курицей... С П А С И Б О

sofka18_

Кадры из видео © TikTok / mitrrony

Кадры из видео © TikTok / mitrrony

Однако не все спешат ругать "Пятёрочку". Ведь вполне возможно, что хозяйка сама не соблюдала правила хранения мяса. Кроме того, некоторые пользователи начали сомневаться, а не фейк ли это. Если курица была сырая, то как личинки смогли выжить после жарки? В любом случае возможно, что автор сам забыл про мясо, а потом, увидев, что с ним произошло, снял в "Тикток", надеясь на свою минуту славы.

А при чём тут "Пятёрка"? Вы купили сырую куру в "Пятёрке", пришли домой, приготовили — и по ней черви ползают. Вопрос: как они могут ползать после термообработки?

user779399938

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