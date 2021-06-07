Покупательница предупредила, насколько может быть опасна курица из "Пятёрочки", сняв жуткие кадры
На просторах русскоязычного "Тиктока" появилось видео, которое за пару секунд отбивает всякий аппетит. Проверьте на себе, если осмелитесь.
На прошлой неделе записью поделилась пользовательница соцсети mitrrony. На кадрах жареный куриный окорочок, но едва ли от просмотра у кого-то разыграется аппетит. Ведь Дарья совсем не хотела похвастаться своими кулинарными способностями, всё внимание — на маленьких белых личинок, извивающихся на мясе и ползущих по тарелке.
Судя по описанию ролика, курицу Дарья купила в одной из казанских "Пятёрочек". В комментариях девушка отметила, что взяла сырое мясо. Этой информации и живописных кадров хватило для того, чтобы сделать видео вирусным. Всего за пару дней ролик посмотрело больше двух миллионов человек. В комментариях — шокированные пользователи соцсети, которые после такого зрелища едва ли смогут в ближайшее время насладиться курочкой.
Приятного аппетита тем, кто кушал...
Я, которая только что зашла в "Пятёрочку" за курицей... С П А С И Б О
Однако не все спешат ругать "Пятёрочку". Ведь вполне возможно, что хозяйка сама не соблюдала правила хранения мяса. Кроме того, некоторые пользователи начали сомневаться, а не фейк ли это. Если курица была сырая, то как личинки смогли выжить после жарки? В любом случае возможно, что автор сам забыл про мясо, а потом, увидев, что с ним произошло, снял в "Тикток", надеясь на свою минуту славы.
А при чём тут "Пятёрка"? Вы купили сырую куру в "Пятёрке", пришли домой, приготовили — и по ней черви ползают. Вопрос: как они могут ползать после термообработки?
WOW-news
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