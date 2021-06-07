В Сети нашли пикантные фото победительницы "Холостяка", сделанные до того, как она легла под нож

На финальной церемонии шоу Тимати выбирал между двумя девушками и в итоге отдал предпочтение Екатерине. На крыше одного из самых высоких зданий в Дубае он подарил Сафаровой кольцо с бриллиантом. А красавица в адрес музыканта написала очень тёплые слова. "Я благодарна тебе за все эмоции, за этот опыт, который я прожила рядом с тобой, за то, что ты доверил мне самое сокровенное, открыл себя настоящего и просто сделал меня как женщину счастливой! Ты необыкновенный, особенный, харизматичный и, несмотря на твою брутальность и строгость, до безумия чувственный", — поделилась Екатерина. После шоу рэпер и модель не прекратили общение, недавно они вместе появились на Премии Муз-ТВ.