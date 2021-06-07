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В Сети нашли пикантные фото победительницы "Холостяка", сделанные до того, как она легла под нож

Недавно определилась победительница восьмого сезона шоу "Холостяк". Ею стала проживающая в Барселоне модель Екатерина Сафарова, которая выиграла битву за сердце Тимати. Темноволосую красавицу с эффектной грудью уже сравнили с бывшей возлюбленной рэпера Анастасией Решетовой — пользователи решили, что у девушек схожий типаж. Однако несколько лет назад Екатерина выглядела немного по-другому.

7 июня, 09:15
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Фото © Instagram / kat_safarova

В "Инстаграме" отыскали съёмку Сафаровой 2016 года, где она предстала в откровенном образе. Девушка позировала на пляже, распахнув белый пиджак, под которым ничего не оказалось.

Фото © Instagram / _irenesuarez_

Фото © Instagram / _irenesuarez_

При этом Екатерина казалась худее и ещё не обладала столь роскошными формами, как сейчас. Грудь девушки выглядела изящной и миниатюрной. И секрет такой разницы довольно прост.

Фото © Instagram / kat_safarova

Фото © Instagram / kat_safarova

Когда участницы "Холостяка" заинтересовались фигурой Екатерины, они решили спросить её напрямую. Модель на стала увиливать и честно призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов, отмечает Starhit.

Фото © Instagram / kat_safarova

Фото © Instagram / kat_safarova

На финальной церемонии шоу Тимати выбирал между двумя девушками и в итоге отдал предпочтение Екатерине. На крыше одного из самых высоких зданий в Дубае он подарил Сафаровой кольцо с бриллиантом. А красавица в адрес музыканта написала очень тёплые слова. "Я благодарна тебе за все эмоции, за этот опыт, который я прожила рядом с тобой, за то, что ты доверил мне самое сокровенное, открыл себя настоящего и просто сделал меня как женщину счастливой! Ты необыкновенный, особенный, харизматичный и, несмотря на твою брутальность и строгость, до безумия чувственный", — поделилась Екатерина. После шоу рэпер и модель не прекратили общение, недавно они вместе появились на Премии Муз-ТВ.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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