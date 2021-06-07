В Сети нашли пикантные фото победительницы "Холостяка", сделанные до того, как она легла под нож

Недавно определилась победительница восьмого сезона шоу "Холостяк". Ею стала проживающая в Барселоне модель Екатерина Сафарова, которая выиграла битву за сердце Тимати. Темноволосую красавицу с эффектной грудью уже сравнили с бывшей возлюбленной рэпера Анастасией Решетовой — пользователи решили, что у девушек схожий типаж. Однако несколько лет назад Екатерина выглядела немного по-другому.