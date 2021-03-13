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Категорий: 18

В магазине камера сняла настоящую мистику с газировкой, которая не повторится ещё миллион лет

Сотрудница магазина на записях с камер наблюдения заметила странный момент, достойный "Паранормальных явлений". На кадрах — бутылка, которая не только сама падает с полок, но и самостоятельно возвращается обратно.

13 марта 2021, 08:00

Кадры из видео © TikTok / akdana50

На днях грузчик магазина, в котором работает пользовательница TikTok akdana50, во время смены не мог понять, что происходит. Когда он раскладывал товар на полки, одна из бутылок вдруг перевернулась и лопнула, но с полки не упала. По крайней мере, так думал мужчина. Только запись с камер наблюдения показала, что произошло на самом деле.

Кадры из видео © TikTok / akdana50

Оказалось, когда работник раскладывал спайки газировки, одна из бутылок выпала и упала на пол дном вниз. От столкновения в пластике образовалось отверстие, через которое с силой начала вырываться минералка. На реактивной тяге бутылка взлетела вверх, обратно на своё место. Ролик с удивительным моментом посмотрели больше 6,5 млн раз. Расширенную версию с обескураженной реакцией грузчика — ещё 500 тысяч раз.

Кадры из видео © TikTok / akdana50

Пользователи в комментариях разделились. Одни не видят в ситуации ничего странного — физика в действии. Другие, прекрасно зная о реактивной тяге, всё равно удивляются. Хотя бы стечению обстоятельств: вероятность, что всё произойдёт так, как это было в магазине akdana50, крайне мала.

Бутылка упала сама, дно пробилось, от газов бутылка на место встала. Что не так?

air_pods_optom

Задолбали "умники" писать про физику. У меня техническое образование, и для меня это всё равно удивительно. Потому что вероятность этого события очень низка

guzel1707

И такое вряд ли повторится в течение миллиона лет

phantomsummoner

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В Питере девушка постоянно слышала странные звуки, уходя из дома, но видео с камеры довело её до слёз

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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