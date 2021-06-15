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Вирусолог из Ухани опровергла версию о лабораторном происхождении ковида

Заявления об искусственном происхождении SARS-CoV-2 являются необоснованными, отметила Ши Чжэнли. По её словам, таким образом на невинных учёных попросту выливают грязь.

15 июня, 08:03

Фото © Pixabay

Нет никаких доказательств того, что распространение коронавируса по планете могло стать результатом его утечки из лаборатории. Об этом заявила ведущий сотрудник Института вирусологии Ухани Ши Чжэнли.

"Каким образом могу я предоставить доказательства о чём-то, когда доказательств нет. Я не знаю, как мир пришёл к этому, постоянно выливая грязь на невинных учёных", — указала специалист в беседе с газетой The New York Times.

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Многочисленные заявления об искусственном происхождении SARS-CoV-2 являются необоснованными обвинениями. Кроме того, вирусолог опровергла информацию о том, что несколько учёных из лаборатории Ухани якобы тяжело заболели до первых сообщений о коронавирусе.

Ранее Лайф сообщал, что учёные из США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса. Найденная последовательность геномов крайне редко встречается в природе. И в данном случае, по мнению экспертов, новый вариант ковида не мог сам её получить.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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