Вирусолог из Ухани опровергла версию о лабораторном происхождении ковида
Заявления об искусственном происхождении SARS-CoV-2 являются необоснованными, отметила Ши Чжэнли. По её словам, таким образом на невинных учёных попросту выливают грязь.
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Нет никаких доказательств того, что распространение коронавируса по планете могло стать результатом его утечки из лаборатории. Об этом заявила ведущий сотрудник Института вирусологии Ухани Ши Чжэнли.
"Каким образом могу я предоставить доказательства о чём-то, когда доказательств нет. Я не знаю, как мир пришёл к этому, постоянно выливая грязь на невинных учёных", — указала специалист в беседе с газетой The New York Times.
Многочисленные заявления об искусственном происхождении SARS-CoV-2 являются необоснованными обвинениями. Кроме того, вирусолог опровергла информацию о том, что несколько учёных из лаборатории Ухани якобы тяжело заболели до первых сообщений о коронавирусе.
Ранее Лайф сообщал, что учёные из США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса. Найденная последовательность геномов крайне редко встречается в природе. И в данном случае, по мнению экспертов, новый вариант ковида не мог сам её получить.
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