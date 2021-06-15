Вирусолог из Ухани опровергла версию о лабораторном происхождении ковида

Нет никаких доказательств того, что распространение коронавируса по планете могло стать результатом его утечки из лаборатории. Об этом заявила ведущий сотрудник Института вирусологии Ухани Ши Чжэнли.

"Каким образом могу я предоставить доказательства о чём-то, когда доказательств нет. Я не знаю, как мир пришёл к этому, постоянно выливая грязь на невинных учёных", — указала специалист в беседе с газетой The New York Times.

Многочисленные заявления об искусственном происхождении SARS-CoV-2 являются необоснованными обвинениями. Кроме того, вирусолог опровергла информацию о том, что несколько учёных из лаборатории Ухани якобы тяжело заболели до первых сообщений о коронавирусе.