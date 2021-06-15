НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцинации от ковида в календарь прививок

Некоторые россияне испугались, что из-за этого вакцинация станет обязательной, отметил глава либерал-демократов Владимир Жириновский. Документ должен был быть рассмотрен во втором чтении.

15 июня, 08:29
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Депутаты Государственной думы сняли с повестки вопрос о внесении вакцины от ковида в национальный календарь прививок. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мы сняли с рассмотрения в Госдуме проект закона о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок", — сказал журналистам глава либерал-демократов.

Россиян без прививок от коронавируса предложили не пускать в самолёты

Россиян без прививок от коронавируса предложили не пускать в самолёты

Некоторые россияне испугались, что из-за принятия законопроекта вакцинация станет обязательной, отметил Жириновский.

Законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок должен был быть рассмотрен во втором чтении. В документе предлагалось уточнить, что "национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулёза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (CoViD-19)".

В медленной вакцинации увидели источник для новых мутаций коронавируса

В медленной вакцинации увидели источник для новых мутаций коронавируса

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. Позже он объяснил свои слова тем, что обязательные прививки допустимы в государственных интересах защиты населения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В России за сутки выявили свыше 14 тысяч новых случаев коронавируса

сегодня в 08:13

Медики объяснили, когда вторую дозу вакцины от CoViD-19 не нужно ставить

сегодня в 00:11

Умер космонавт Шаталов, впервые осуществивший ручное сближение и стыковку с "Союзом-5"

сегодня в 09:18

"Сплошные алогизмы": В Крыму оценили решение Украины обложить жителей полуострова налогами

сегодня в 09:18
Life

В Подмосковье отменили все массовые мероприятия до 15 июля

сегодня в 09:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1