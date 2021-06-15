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Опубликовано 15 июня 2021, 11:29

Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцинации от ковида в календарь прививок

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Некоторые россияне испугались, что из-за этого вакцинация станет обязательной, отметил
глава либерал-демократов Владимир Жириновский. Документ должен был быть рассмотрен во втором чтении.

Депутаты Государственной думы сняли с повестки вопрос о внесении вакцины от ковида в национальный календарь прививок. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мы сняли с рассмотрения в Госдуме проект закона о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок", — сказал журналистам глава либерал-демократов.

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Некоторые россияне испугались, что из-за принятия законопроекта вакцинация станет обязательной, отметил Жириновский.

Законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок должен был быть рассмотрен во втором чтении. В документе предлагалось уточнить, что "национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулёза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (CoViD-19)".

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Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. Позже он объяснил свои слова тем, что обязательные прививки допустимы в государственных интересах защиты населения.

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Наталья Демьянова
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