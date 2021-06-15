Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцинации от ковида в календарь прививок

Некоторые россияне испугались, что из-за этого вакцинация станет обязательной, отметил

глава либерал-демократов Владимир Жириновский. Документ должен был быть рассмотрен во втором чтении.

Депутаты Государственной думы сняли с повестки вопрос о внесении вакцины от ковида в национальный календарь прививок. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мы сняли с рассмотрения в Госдуме проект закона о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок", — сказал журналистам глава либерал-демократов.

Некоторые россияне испугались, что из-за принятия законопроекта вакцинация станет обязательной, отметил Жириновский.