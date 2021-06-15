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Набиуллина заявила о восстановлении российской экономики до докризисного уровня

Представляя в Госдуме отчёт о работе Банка России за минувший год, глава регулятора также отметила, что ЦБ продолжит "закручивать гайки" в отношении компаний, которые предлагают гражданам инвестировать в сложные продукты.

15 июня, 07:57
<p>Эльвира Набиуллина. Фото ©<a href="http://duma.gov.ru/news/51786/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Государственная дума</a></p>

Эльвира Набиуллина. Фото © Государственная дума

Объём российской экономики полностью восстановился до докризисного уровня. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти", — пояснила председатель ЦБ.

Представляя в Госдуме отчёт о работе Банка России за минувший год, глава регулятора также отметила, что ЦБ продолжит "закручивать гайки" в отношении компаний, которые предлагают гражданам инвестировать в сложные продукты. Это будет длиться до тех пор, пока Центробанк не увидит, что рынок ведёт себя более зрело, не выманивает у клиента "здесь и сейчас" средства недобросовестным образом.

Названы отрасли экономики с самым быстрым ростом доходов в период пандемии

Названы отрасли экономики с самым быстрым ростом доходов в период пандемии

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчеркнул, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки.

Ранее Лайф рассказывал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году в России вырастет на 6,4%. С текущего года МРОТ и прожиточный минимум зависят не от стоимости потребительской корзины, а от медианного дохода, рассчитываемого на основе данных ПФР.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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