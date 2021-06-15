Набиуллина заявила о восстановлении российской экономики до докризисного уровня

Представляя в Госдуме отчёт о работе Банка России за минувший год, глава регулятора также отметила, что ЦБ продолжит "закручивать гайки" в отношении компаний, которые предлагают гражданам инвестировать в сложные продукты. Это будет длиться до тех пор, пока Центробанк не увидит, что рынок ведёт себя более зрело, не выманивает у клиента "здесь и сейчас" средства недобросовестным образом.