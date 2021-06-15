Набиуллина заявила о восстановлении российской экономики до докризисного уровня
Представляя в Госдуме отчёт о работе Банка России за минувший год, глава регулятора также отметила, что ЦБ продолжит "закручивать гайки" в отношении компаний, которые предлагают гражданам инвестировать в сложные продукты.
Эльвира Набиуллина. Фото © Государственная дума
Объём российской экономики полностью восстановился до докризисного уровня. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти", — пояснила председатель ЦБ.
Представляя в Госдуме отчёт о работе Банка России за минувший год, глава регулятора также отметила, что ЦБ продолжит "закручивать гайки" в отношении компаний, которые предлагают гражданам инвестировать в сложные продукты. Это будет длиться до тех пор, пока Центробанк не увидит, что рынок ведёт себя более зрело, не выманивает у клиента "здесь и сейчас" средства недобросовестным образом.
Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчеркнул, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки.
Ранее Лайф рассказывал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году в России вырастет на 6,4%. С текущего года МРОТ и прожиточный минимум зависят не от стоимости потребительской корзины, а от медианного дохода, рассчитываемого на основе данных ПФР.
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