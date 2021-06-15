На Украине заявили о катастрофе из-за сериалов на русском языке на ТВ

На Украине заявили о катастрофической ситуации из-за большого количества сериалов, транслируемых на телеканалах страны на русском языке. Отмечается, что от общего числа таких фильмов меньше половины изготовлены, дублированы или озвучены с украинской речью. Об этом сообщил секретариат уполномоченного по защите государственного языка Незалежной Тараса Кременя по результатам проверки.

"Это катастрофа. Поэтому должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и прекратить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", — приводит слова омбудсмена "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что анализ был проведён, чтобы зафиксировать "реальную ситуацию" на телевидении страны в преддверии 16 июля 2021 года, когда в силу вступает норма языкового закона об обязательности трансляции фильмов и сериалов на государственном языке.