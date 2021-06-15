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Глава МИД Германии не исключил новых санкций США против "Северного потока – 2"

19 мая в Вашингтоне заявили, что не будут вводить санкции против оператора газопровода, однако позже отметили, что могут возобновить ограничения.

15 июня, 07:45
<p>Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock</p>

Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Глава МИД Германии Хайко Маас допустил возможность введения новых американских санкций против проекта "Северный поток – 2". Об этом сообщает Bloomberg.

"Я бы не сказал, что (санкций) больше не последует. Как демократы, так и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении "Северного потока – 2", — цитирует его агентство.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он находится на завершающей стадии — морская часть первой нитки технически завершена. Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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