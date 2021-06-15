В Бундестаге назвали "чушью несусветной" предложение Украины "обменять" "Северный поток – 2" на Крым

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") назвал "чушью несусветной" предложение Украины "обменять" запуск газопровода "Северный поток – 2" на Крым. Об этом он сказал в беседе с РИА "Новости".

"Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своём рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм", — отметил парламентарий.

По словам Гердта, "Северный поток – 2" нужен Германии больше, чем России. Он подчеркнул, что РФ может развернуть газ на Китай и "спокойно существовать дальше", а ФРГ "поставит на колени всю свою индустрию", если начнёт использовать дорогое американское топливо.

Кроме того, парламентарий отметил, что властям Украины Крым интересен только как территория, а до местного населения им нет дела.