В Бундестаге назвали "чушью несусветной" предложение Украины "обменять" "Северный поток – 2" на Крым
В немецком парламенте отметили, что данная инициатива не имеет под собой никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Там также подчеркнули, что газопровод нужен Германии больше, чем России.
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Депутат Бундестага Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") назвал "чушью несусветной" предложение Украины "обменять" запуск газопровода "Северный поток – 2" на Крым. Об этом он сказал в беседе с РИА "Новости".
"Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своём рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм", — отметил парламентарий.
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По словам Гердта, "Северный поток – 2" нужен Германии больше, чем России. Он подчеркнул, что РФ может развернуть газ на Китай и "спокойно существовать дальше", а ФРГ "поставит на колени всю свою индустрию", если начнёт использовать дорогое американское топливо.
Кроме того, парламентарий отметил, что властям Украины Крым интересен только как территория, а до местного населения им нет дела.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности приступить к переговорам по поводу компенсации стране, связанной с запуском "Северного потока – 2". После назвал два "условия", при которых газопровод "Северный поток – 2" можно будет эксплуатировать. Лайф сообщал, что Госдума сочла странным требование Киева о компенсации.
Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.
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