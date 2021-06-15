В аккаунте лидера сборной Дании по футболу Кристиана Эриксена в Instagram появился первый пост после его госпитализации, вызванной остановкой сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии. Игрок обратился к болельщикам всего мира, которые его активно поддерживали.

"Привет всем! Большое спасибо за ваши удивительные приветствия и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Учитывая сложившиеся обстоятельства, можно сказать, что я в порядке. Мне ещё предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах", — заявил Эриксен.