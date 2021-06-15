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"Чувствую себя хорошо": Переживший остановку сердца Эриксен обратился к болельщикам из больницы

Футболист отметил, что его состояние заметно улучшилось, но ему ещё предстоит пройти обследование.

15 июня, 07:41

Фото © instagram.com/chriseriksen8

В аккаунте лидера сборной Дании по футболу Кристиана Эриксена в Instagram появился первый пост после его госпитализации, вызванной остановкой сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии. Игрок обратился к болельщикам всего мира, которые его активно поддерживали.

"Привет всем! Большое спасибо за ваши удивительные приветствия и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Учитывая сложившиеся обстоятельства, можно сказать, что я в порядке. Мне ещё предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах", заявил Эриксен.

Эриксен упал без сознания во время матча с финнами в минувшую субботу. В концовке первого тайма 29-летний хавбек рухнул на газон и не смог подняться. Игрока доставили в больницу, где его состояние улучшилось. Позднее врачи сообщили, что датчанин перенёс остановку сердца.

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Матч был приостановлен, но позже его возобновили. Встреча на копенгагенском стадионе "Паркен" завершилась со счётом 1:0 в пользу Финляндии. Единственный гол на 60-й минуте забил Йоэль Похьянпало.

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В матче второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Дании сыграет против Бельгии. Встреча состоится в четверг, 17 июня, в Копенгагене.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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