В Абхазии местный житель подстрелил двух российских туристов. Видео © LIFE

В Абхазии местный житель ранил двух туристов из России. Об этом Лайфу сообщил источник.

В ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" в городе Пицунде отдыхала компания россиян. К их столику подошёл 42-летний местный житель и начал приставать к девушкам. После того как мужчину попросили отойти, он достал пистолет и открыл огонь. В результате двое россиян 35 лет получили ранения. Одному нападавший прострелил колени и стопу, другого ранил в таз и левую ногу.

Сам стрелок тоже получил увечья из-за осколка. Его задержали полицейские. Ранее мужчина был судим за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Посольстве РФ в Абхазии, пострадавших россиян доставили в Сочи.