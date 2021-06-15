"Черноморское побережье перегрето": В АТОР предупредили о перегрузке курортов на юге России
Туроператоры отметили, что высокий спрос приводит к повышению цен на жильё. Они советуют заранее планировать отдых и следить за различными акциями, а также приобретать пакетные туры.
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В пик летнего сезона на южных курортах России отмечается нехватка отелей уровня "4–5 звёзд", что связано с малым количеством соответствующих предложений. Однако не стоит забывать о гостиницах с 2–3 звёздами, которые обычно располагаются в частном секторе. Там предложений гораздо больше, хотя спрос примерно так же высок. Таким мнением с Лайфом поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
"Такой высокий спрос с учётом динамического ценообразования приводит к повышению цены. Цена напрямую зависит от спроса и количества мест. Конечно, это очень плохо с точки зрения ценообразования. <...> Черноморское побережье однозначно сейчас перегружено. Мне даже больше нравится термин "перегрето", — отметил он.
Горин подчеркнул, что решение в данной ситуации есть только одно — строительство новых гостиниц. А путешественникам он посоветовал заранее планировать отпуска, следить за различными акциями или покупать пакетные туры.
Ранее о перегруженности черноморских курортов сообщали в Ростуризме. Причиной такого ажиотажа стали ограничения авиасообщения с другими странами из-за коронавируса, а также нехватка отелей современного уровня, уточнили там.
Как писал Лайф, туроператоры рассказали, при каком условии может подешеветь отдых на юге России. Цены на Черноморском побережье бьют все рекорды, исходя из целого ряда факторов, но главный из них — отсутствие конкуренции. Другими словами, пока не откроют Турцию и Египет, дешевле не будет.
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