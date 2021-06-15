В пик летнего сезона на южных курортах России отмечается нехватка отелей уровня "4–5 звёзд", что связано с малым количеством соответствующих предложений. Однако не стоит забывать о гостиницах с 2–3 звёздами, которые обычно располагаются в частном секторе. Там предложений гораздо больше, хотя спрос примерно так же высок. Таким мнением с Лайфом поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"Такой высокий спрос с учётом динамического ценообразования приводит к повышению цены. Цена напрямую зависит от спроса и количества мест. Конечно, это очень плохо с точки зрения ценообразования. <...> Черноморское побережье однозначно сейчас перегружено. Мне даже больше нравится термин "перегрето", — отметил он.

Горин подчеркнул, что решение в данной ситуации есть только одно — строительство новых гостиниц. А путешественникам он посоветовал заранее планировать отпуска, следить за различными акциями или покупать пакетные туры.

Ранее о перегруженности черноморских курортов сообщали в Ростуризме. Причиной такого ажиотажа стали ограничения авиасообщения с другими странами из-за коронавируса, а также нехватка отелей современного уровня, уточнили там.