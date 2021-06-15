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"Черноморское побережье перегрето": В АТОР предупредили о перегрузке курортов на юге России

Туроператоры отметили, что высокий спрос приводит к повышению цен на жильё. Они советуют заранее планировать отдых и следить за различными акциями, а также приобретать пакетные туры.

15 июня, 08:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В пик летнего сезона на южных курортах России отмечается нехватка отелей уровня "4–5 звёзд", что связано с малым количеством соответствующих предложений. Однако не стоит забывать о гостиницах с 2–3 звёздами, которые обычно располагаются в частном секторе. Там предложений гораздо больше, хотя спрос примерно так же высок. Таким мнением с Лайфом поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"Такой высокий спрос с учётом динамического ценообразования приводит к повышению цены. Цена напрямую зависит от спроса и количества мест. Конечно, это очень плохо с точки зрения ценообразования. <...> Черноморское побережье однозначно сейчас перегружено. Мне даже больше нравится термин "перегрето", — отметил он.

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Горин подчеркнул, что решение в данной ситуации есть только одно — строительство новых гостиниц. А путешественникам он посоветовал заранее планировать отпуска, следить за различными акциями или покупать пакетные туры.

Ранее о перегруженности черноморских курортов сообщали в Ростуризме. Причиной такого ажиотажа стали ограничения авиасообщения с другими странами из-за коронавируса, а также нехватка отелей современного уровня, уточнили там.

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Как писал Лайф, туроператоры рассказали, при каком условии может подешеветь отдых на юге России. Цены на Черноморском побережье бьют все рекорды, исходя из целого ряда факторов, но главный из них — отсутствие конкуренции. Другими словами, пока не откроют Турцию и Египет, дешевле не будет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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