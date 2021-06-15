В Совфеде назвали ничтожной идею Киева обложить крымчан налогами
Украинские власти таким образом демонстрируют, что они продолжают заниматься проблемами полуострова, считает Сергей Цеков.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Украинский законопроект об отмене свободной экономической зоны Крым является ничтожным с точки зрения юриспруденции. Таким мнением с RT поделился член Комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.
"Совершенно ничтожное по своим юридическим последствиям решение. Они таким образом демонстрируют, что продолжают заниматься Крымом. Наверное, они таким решением хотят наказать тех крымчан, которые были гражданами Украины, которые сегодня проживают в Крыму и которые выражают согласие с тем, что Крым находится в составе России", — объяснил сенатор.
Такие решения украинских властей в первую очередь станут наказанием для своих же граждан, которые ведут дела в Крыму. Но вряд ли какие-либо последствия в итоге станут реальными, по мнению сенатора, поскольку отмена свободной экономической зоны на полуострове находится лишь в стадии законопроекта.
Напомним, указанный выше законопроект разрабатывается в Верховной раде. Депутаты намерены закончить работу к августу, на который запланирован форум "Крымская платформа". Инициаторы документа предлагают отменить режим, введённый в 2014 году, так как особый статус фактически признаёт иностранную — российскую — юрисдикцию над полуостровом.
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