В Совфеде назвали ничтожной идею Киева обложить крымчан налогами

Украинский законопроект об отмене свободной экономической зоны Крым является ничтожным с точки зрения юриспруденции. Таким мнением с RT поделился член Комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

"Совершенно ничтожное по своим юридическим последствиям решение. Они таким образом демонстрируют, что продолжают заниматься Крымом. Наверное, они таким решением хотят наказать тех крымчан, которые были гражданами Украины, которые сегодня проживают в Крыму и которые выражают согласие с тем, что Крым находится в составе России", — объяснил сенатор.

Такие решения украинских властей в первую очередь станут наказанием для своих же граждан, которые ведут дела в Крыму. Но вряд ли какие-либо последствия в итоге станут реальными, по мнению сенатора, поскольку отмена свободной экономической зоны на полуострове находится лишь в стадии законопроекта.