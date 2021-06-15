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Песков заявил, что говорить о возможном обмене заключёнными до саммита президентов США и РФ не стоит

Ранее Путин не исключил, что такой вариант развития событий возможен. При этом он подчеркнул, что в американских тюрьмах содержится намного больше граждан РФ, чем в российских — американцев.

15 июня, 10:00
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поднимать вопрос обмена заключёнными между РФ и США не стоит до встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

"До того как эта тема будет затрагиваться, если она будет затрагиваться, двумя президентами в Женеве, вряд ли стоит что-то говорить по конкретике", — сказал пресс-секретарь главы РФ.

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Ранее Путин не исключил возможность обмена заключёнными между РФ и США. При этом российский лидер отметил, что если сравнить число осуждённых в России американцев с количеством российских граждан в американских тюрьмах, то "цифры несопоставимы".

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле Ла Гранж. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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