Песков заявил, что говорить о возможном обмене заключёнными до саммита президентов США и РФ не стоит

Ранее Путин не исключил, что такой вариант развития событий возможен. При этом он подчеркнул, что в американских тюрьмах содержится намного больше граждан РФ, чем в российских — американцев.