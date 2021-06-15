В Кремле раскрыли, сколько времени отвели на переговоры Путина и Байдена

Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена, предположительно, будут длиться около пяти часов. Это время включает в себя перерыв на чай и кофе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Рассчитаны на четыре-пять часов с перерывами и сменой форматов", — сказал представитель Кремля.

При этом на беседу в узком кругу, куда входят в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, отвели чуть более часа, уточнил источник Лайфа в российской делегации.