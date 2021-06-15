В Кремле раскрыли, сколько времени отвели на переговоры Путина и Байдена
При этом беседа в узком кругу, куда входят глава российского МИД и американский госсекретарь, как предполагается, займёт чуть более часа.
Коллаж © LIFE. Фото © Antonio Masiello / Getty Images, © Leigh Vogel / Getty Images
Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена, предположительно, будут длиться около пяти часов. Это время включает в себя перерыв на чай и кофе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Рассчитаны на четыре-пять часов с перерывами и сменой форматов", — сказал представитель Кремля.
При этом на беседу в узком кругу, куда входят в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, отвели чуть более часа, уточнил источник Лайфа в российской делегации.
Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена будут состоять из трёх частей. Если президенты выразят желание, то они смогут побеседовать и тет-а-тет.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени.
Комментариев: 0