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В Москве развернули дополнительные 4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом

В столице наблюдается взрывной рост числа выявляемых случаев заражения инфекцией, на 70% увеличилось количество госпитализаций тяжёлых пациентов.

15 июня, 09:42
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В больницах Москвы развёрнуты дополнительные четыре тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в столице существует 16 тысяч таких коек, заявил мэр города Сергей Собянин при посещении ковидного стационара в ГКБ № 15 имени О.М. Филатова на Вешняковской улице.

"В связи с этим (ростом госпитализаций пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии. — Прим. Лайфа) мы открываем ещё целый ряд больниц на четыре тысячи коек, одна из этих больниц — Филатовская больница №  15, которая была одной из базовых больниц по борьбе с ковидом, до сегодня она работала в плановом порядке. Но мы вынуждены были принять решение, и с сегодняшнего дня эта больница также переводится на борьбу с пандемией", — указал градоначальник.

Собянин: В Москве наблюдается взрывной рост числа заболевших ковидом

Собянин: В Москве наблюдается взрывной рост числа заболевших ковидом

Напомним, в последние дни в Москве фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

Минобрнауки рекомендовало всем вузам Москвы отправиться на удалёнку

Минобрнауки рекомендовало всем вузам Москвы отправиться на удалёнку

Лайф писал, что ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения. Так, жителей ХМАО в возрасте от 65 лет, не сделавших прививку, обязали находиться дома. А в Бурятии, например, закрыли все парки, скверы, бассейны, а также спа-салоны. Вместе с тем власти Приморья открывают два дополнительных госпиталя.

В Подмосковье отменили все массовые мероприятия до 15 июля

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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