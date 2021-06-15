В Москве развернули дополнительные 4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом
В столице наблюдается взрывной рост числа выявляемых случаев заражения инфекцией, на 70% увеличилось количество госпитализаций тяжёлых пациентов.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
В больницах Москвы развёрнуты дополнительные четыре тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в столице существует 16 тысяч таких коек, заявил мэр города Сергей Собянин при посещении ковидного стационара в ГКБ № 15 имени О.М. Филатова на Вешняковской улице.
"В связи с этим (ростом госпитализаций пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии. — Прим. Лайфа) мы открываем ещё целый ряд больниц на четыре тысячи коек, одна из этих больниц — Филатовская больница № 15, которая была одной из базовых больниц по борьбе с ковидом, до сегодня она работала в плановом порядке. Но мы вынуждены были принять решение, и с сегодняшнего дня эта больница также переводится на борьбу с пандемией", — указал градоначальник.
Напомним, в последние дни в Москве фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.
Лайф писал, что ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения. Так, жителей ХМАО в возрасте от 65 лет, не сделавших прививку, обязали находиться дома. А в Бурятии, например, закрыли все парки, скверы, бассейны, а также спа-салоны. Вместе с тем власти Приморья открывают два дополнительных госпиталя.
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