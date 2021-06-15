В Подмосковье отменили все массовые мероприятия до 15 июля

В Подмосковье из-за сложной ситуации с коронавирусом до 15 июля вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

Губернатор Московской области отметил, что будут развёрнуты дополнительные больничные койки для инфицированных ковидом пациентов. Сейчас из 10 тысяч коек свободны 15%. По словам Воробьёва, в регионе достаточно напряжённо работает служба скорой помощи, передаёт телеканал "360".

"Опять количество вызовов в сутки достигает 12 тысяч. Нагрузка на медиков очень заметная. И об этом я хочу ещё раз всем сказать, обратить внимание", — указал губернатор Подмосковья.

Воробьёв рассказал также, что резко возросло число госпитализаций людей в возрасте до 50 лет. Перед властями области стоит задача — сдержать рост заболеваемости ковидом.