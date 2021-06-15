НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Подмосковье отменили все массовые мероприятия до 15 июля

В регионе из-за сложной ситуацией с коронавирусом разворачивают дополнительные больничные койки.

15 июня, 09:15
<p>Фото © Сергей Бобылев / ТАСС</p>

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

В Подмосковье из-за сложной ситуации с коронавирусом до 15 июля вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

Губернатор Московской области отметил, что будут развёрнуты дополнительные больничные койки для инфицированных ковидом пациентов. Сейчас из 10 тысяч коек свободны 15%. По словам Воробьёва, в регионе достаточно напряжённо работает служба скорой помощи, передаёт телеканал "360".

"Опять количество вызовов в сутки достигает 12 тысяч. Нагрузка на медиков очень заметная. И об этом я хочу ещё раз всем сказать, обратить внимание", — указал губернатор Подмосковья.

Власти Подмосковья разыграют квартиру среди привившихся от ковида

Власти Подмосковья разыграют квартиру среди привившихся от ковида

Воробьёв рассказал также, что резко возросло число госпитализаций людей в возрасте до 50 лет. Перед властями области стоит задача — сдержать рост заболеваемости ковидом.

Как уже писал Лайф, с 13 июня в Московской области ужесточены антиковидные меры. Предприятиям было рекомендовано поощрять тех жителей региона, которые привились от коронавируса.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Подмосковье ужесточены антиковидные меры

вчера в 10:37

Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцинации от ковида в календарь прививок

сегодня в 08:29

Умер космонавт Шаталов, впервые осуществивший ручное сближение и стыковку с "Союзом-5"

сегодня в 09:18

"Сплошные алогизмы": В Крыму оценили решение Украины обложить жителей полуострова налогами

сегодня в 09:18

Бывшая жена Ильича нашла ему замену, появившись на премии со скандальной звездой шоу "Танцы"

сегодня в 09:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1