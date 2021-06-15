Челябинский губернатор предложил давать выходной после вакцинации от ковида

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил давать дополнительный выходной тем гражданам, кто сделал прививку от коронавируса. Инициативу он озвучил на заседании регионального оперштаба.

"Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы. У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома", — цитирует его пресс-служба.

Текслер отметил, что всем работодателям региона рекомендуется сделать такой день оплачиваемым. При этом южноуральцы смогут взять по выходному после каждого этапа вакцинации.

Глава региона уже обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с предложением поддержать инициативу.