Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО

Так, согласно принятому документу, для получения полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа текущего года.

Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий прохождение техосмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.

"Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон. В принципе, все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром", — отметил в беседе с РИА "Новости" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Так, согласно принятому документу, для получения полиса ОСАГО водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа текущего года. Отметим, что на данный момент обязательное страхование автомобилей осуществляется только при условии проведения техосмотра.