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Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО

Так, согласно принятому документу, для получения полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа текущего года.

15 июня, 09:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий прохождение техосмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.

"Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон. В принципе, все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром", — отметил в беседе с РИА "Новости" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Россиян предупредили об изменениях в правилах оформления ОСАГО

Россиян предупредили об изменениях в правилах оформления ОСАГО

Так, согласно принятому документу, для получения полиса ОСАГО водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа текущего года. Отметим, что на данный момент обязательное страхование автомобилей осуществляется только при условии проведения техосмотра.

Ранее автоэксперт предупредил о последствиях отмены обязательного техосмотра легковушек. По его мнению, ТО хоть и раздражающая процедура, но является одной из гарантий порядка на дорогах.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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