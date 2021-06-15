Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО

"Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон. В принципе, все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром", — отметил в беседе с РИА "Новости" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.