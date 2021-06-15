Умер космонавт Шаталов, впервые осуществивший ручное сближение и стыковку с "Союзом-5"

Сегодня, 15 июня, на 95-м году жизни умер космонавт Владимир Александрович Шаталов, который в 1969 году во время своего первого полёта в космос впервые осуществил ручное сближение и стыковку с "Союзом-5". Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

"При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлён переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля "Союз-5" в "Союз-4". 17 января 1969 года В. Шаталов, А. Елисеев и Е. Хрунов благополучно вернулись на Землю на "Союзе-4", — отмечается в сообщении госкорпорации.

За свою жизнь Шаталов осуществил три полёта в космос, каждый из которых — в качестве командира корабля. Так, во время второго из них (с 13 по 18 октября 1969 года) вместе с коллегой Алексеем Елисеевым он провёл экспериментальный сеанс связи с ЦУП и корабельным измерительным пунктом "Космонавт Владимир Комаров" через спутник "Молния-1". С января 1987 года по сентябрь 1991 года Владимир Александрович занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Шаталов является дважды Героем Советского Союза. Он был награждён тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" III степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а также орденом Дружбы, медалями и иностранными наградами.