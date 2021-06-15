В МВД РФ объяснили, почему убрали Тихановскую из списка разыскиваемых лиц

МВД России убрало имя экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской из базы межгосударственного розыска на основании решения белорусских правоохранительных органов. Об этом сообщили в российском ведомстве.

"Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства – участника СНГ, являющегося инициатором розыска", — уточняется в сообщении.

В связи с этим в МВД РФ по данному вопросу рекомендовали обратиться в правоохранительные органы Белоруссии. Как ранее сообщал Лайф, Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российской полицией.