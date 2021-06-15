В МВД РФ объяснили, почему убрали Тихановскую из списка разыскиваемых лиц
В октябре прошлого года экс-кандидат в президенты Белоруссии была объявлена в межгосударственный розыск на территории России. При этом недавно из базы данных информация о белорусском политике пропала.
Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / ЕРА
МВД России убрало имя экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской из базы межгосударственного розыска на основании решения белорусских правоохранительных органов. Об этом сообщили в российском ведомстве.
"Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства – участника СНГ, являющегося инициатором розыска", — уточняется в сообщении.
В связи с этим в МВД РФ по данному вопросу рекомендовали обратиться в правоохранительные органы Белоруссии. Как ранее сообщал Лайф, Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российской полицией.
Отметим, что с начала октября 2020 года Тихановская значилась в России в межгосударственном розыске "на основании статьи УК". В российском МВД позже присутствие белорусского политика в базе разыскиваемых объяснили соглашениями, заключёнными в рамках СНГ.
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