В Новосибирске задержали инженера взлетевшей на воздух автозаправки

В Новосибирске задержали второго фигуранта дела о пожаре и взрывах на газовой автозаправочной станции — 37-летнего инженера АГЗС. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам по делу меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что возгорание произошло в тот момент, когда сжиженный газ переливали из цистерны в ёмкость, находящуюся на территории станции. По данным следствия, во время инцидента на АГЗС находились 66-летний заправщик, 28-летняя кассир и 48-летний водитель.