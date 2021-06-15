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В Новосибирске задержали инженера взлетевшей на воздух автозаправки

Правоохранители отметили, что возгорание произошло во время перелива сжиженного газа из цистерны в ёмкость на территории АЗС. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта дела.

15 июня, 08:58
<p>Фото © ТАСС / Ростислав Нетисов</p>

Фото © ТАСС / Ростислав Нетисов

В Новосибирске задержали второго фигуранта дела о пожаре и взрывах на газовой автозаправочной станции — 37-летнего инженера АГЗС. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам по делу меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

В Новосибирске задержали директора взлетевшей на воздух автозаправки

В Новосибирске задержали директора взлетевшей на воздух автозаправки

Отмечается, что возгорание произошло в тот момент, когда сжиженный газ переливали из цистерны в ёмкость, находящуюся на территории станции. По данным следствия, во время инцидента на АГЗС находились 66-летний заправщик, 28-летняя кассир и 48-летний водитель.

Лайф публикует список попавших в реанимацию после взрывов на АЗС в Новосибирске

Лайф публикует список попавших в реанимацию после взрывов на АЗС в Новосибирске

Напомним, на тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В результате ЧП пострадало 28 человек. СК показал последствия пожара и взрывов на новосибирской автозаправке. На кадрах видно, что помещения, находившиеся на территории АГЗС, полностью обрушены. Относительно целыми остались лишь металлические части конструкций, они покрыты копотью и гарью.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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