В Новосибирске задержали инженера взлетевшей на воздух автозаправки
Правоохранители отметили, что возгорание произошло во время перелива сжиженного газа из цистерны в ёмкость на территории АЗС. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта дела.
Фото © ТАСС / Ростислав Нетисов
В Новосибирске задержали второго фигуранта дела о пожаре и взрывах на газовой автозаправочной станции — 37-летнего инженера АГЗС. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.
"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам по делу меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что возгорание произошло в тот момент, когда сжиженный газ переливали из цистерны в ёмкость, находящуюся на территории станции. По данным следствия, во время инцидента на АГЗС находились 66-летний заправщик, 28-летняя кассир и 48-летний водитель.
Напомним, на тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В результате ЧП пострадало 28 человек. СК показал последствия пожара и взрывов на новосибирской автозаправке. На кадрах видно, что помещения, находившиеся на территории АГЗС, полностью обрушены. Относительно целыми остались лишь металлические части конструкций, они покрыты копотью и гарью.
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