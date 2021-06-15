В Уфе нашли лихих электросамокатчиков, на скорости сбивших 84-летнего пенсионера

В Уфе полицейские установили личности молодых людей-электросамокатчиков, которые, предположительно, сбили 84-летнего дедушку и скрылись с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Башкирии в "Инстаграме".

Согласно информации ведомства, самокатчики наехали на пенсионера в районе торгового центра "Мир" вечером 12 июня. В результате столкновения пожилой мужчина упал на землю, после чего молодые люди подняли его, усадили на ближайшую скамейку и сбежали. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего сложную травму бедра.

"В ходе разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска управления МВД России по городу Уфе установили и доставили предполагаемых участников происшествия в отделение полиции. Ими оказались уроженцы Дюртюлинского района 21 года и 23 лет", — сказано в сообщении.

В МВД уточнили, что парней удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения. Представители регионального СУ СК РФ в свою очередь обратились в прокуратуру с просьбой передать им материалы дела для дальнейшей проверки. В настоящий момент расследование продолжается, а обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как стало известно, пострадавшего дедушку доставили в Республиканскую клиническую больницу.