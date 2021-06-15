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В Уфе нашли лихих электросамокатчиков, на скорости сбивших 84-летнего пенсионера

Личности виновников — двух молодых парней — установили с помощью записей с камер видеонаблюдения. Пострадавший дедушка будет прикован к постели минимум три месяца.

15 июня, 09:07
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CQIWONyMuFO/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mvd.bashkortostan</a></p>

Фото © mvd.bashkortostan

В Уфе полицейские установили личности молодых людей-электросамокатчиков, которые, предположительно, сбили 84-летнего дедушку и скрылись с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Башкирии в "Инстаграме".

Согласно информации ведомства, самокатчики наехали на пенсионера в районе торгового центра "Мир" вечером 12 июня. В результате столкновения пожилой мужчина упал на землю, после чего молодые люди подняли его, усадили на ближайшую скамейку и сбежали. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего сложную травму бедра.

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"В ходе разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска управления МВД России по городу Уфе установили и доставили предполагаемых участников происшествия в отделение полиции. Ими оказались уроженцы Дюртюлинского района 21 года и 23 лет", — сказано в сообщении.

В МВД уточнили, что парней удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения. Представители регионального СУ СК РФ в свою очередь обратились в прокуратуру с просьбой передать им материалы дела для дальнейшей проверки. В настоящий момент расследование продолжается, а обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Как стало известно, пострадавшего дедушку доставили в Республиканскую клиническую больницу.

Ранее мы сообщали, что в Уфе камера сняла, как электросамокатчик сбил 84-летнего дедушку. В больнице врачи диагностировали у пенсионера ложный перелом шейки бедра. Теперь он будет прикован к кровати минимум три месяца. Пациента прооперируют, чтобы он вновь смог ходить, однако на этом восстановление для мужчины не закончится — впереди его ждёт сложная операция с установкой металлоконструкции. Родные боятся, что старик попросту может не пережить наркоз из-за возраста. Семья пострадавшего обратилась в полицию и намерена взыскать с виновников расходы на лечение.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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