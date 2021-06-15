Правительство Украины принимает нелогичные решения, основанные на двойных стандартах и приносящие вред собственным гражданам. Таким мнением с Лайфом поделился глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя законопроект Верховной рады об отмене налоговых льгот для жителей Крыма.

"Сегодня те решения, которые принимает Правительство Украины, зачастую не имеют логики. Сплошные алогизмы. Поэтому такие заявления и решения нас не удивляют. Крымчане уверены в сегодняшнем дне, они живут в правовом государстве. Такие решения Украины никак не сказываются на их благосостоянии", — заявил парламентарий.

По словам политика, в Крыму сожалеют, что Украина оказалась в полной зависимости от США и является "попрошайкой на мировой арене". Страна ведёт политику двойных стандартов, считая полуостров своей территорией и одновременно с этим лишая воды своих же граждан (исходя из их логики). В таком случае это является нарушением прав человека, добавляет Гемпель.

"С одной стороны, они (украинские власти. — Прим. Лайфа) заявляют, что это территория Украины и что это граждане Украины. А с другой стороны, лишают их всего, чего только можно. Если Украина публично сегодня заявляет, что это их территория, то тогда как же так — политики Украины лишают своих же граждан воды. Это является нарушением прав человека в целом", — подытожил депутат.