Собянин: В Москве наблюдается взрывной рост числа заболевших ковидом
По словам мэра, жители столицы "начали расслабляться", считая, что эпидемия уже прошла. Однако коронавирус "имеет коварную историю".
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице фиксируется взрывной рост числа заболевших коронавирусом — количество случаев за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжёлых пациентов — на 70%.
"За последние дни мы видим взрывной рост диагностики ковида — около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжёлых больных в стационары Москвы. [Москвичи] начали расслабляться, считают, что всё уже прошло. Ковид имеет коварную историю", — сказал Собянин.
Он напомнил, что в Европе некоторое время назад фиксировалась вспышка заболеваемости, а сегодня подъём наблюдается уже в России, и он более значительный, чем весной прошлого года.
Напомним, в последние дни в Москве фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.
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