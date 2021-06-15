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Собянин: В Москве наблюдается взрывной рост числа заболевших ковидом

По словам мэра, жители столицы "начали расслабляться", считая, что эпидемия уже прошла. Однако коронавирус "имеет коварную историю".

15 июня, 09:39
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<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице фиксируется взрывной рост числа заболевших коронавирусом — количество случаев за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжёлых пациентов — на 70%.

"За последние дни мы видим взрывной рост диагностики ковида — около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжёлых больных в стационары Москвы. [Москвичи] начали расслабляться, считают, что всё уже прошло. Ковид имеет коварную историю", — сказал Собянин.

Собянин: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве сдвинулся на июнь-июль

Собянин: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве сдвинулся на июнь-июль

Он напомнил, что в Европе некоторое время назад фиксировалась вспышка заболеваемости, а сегодня подъём наблюдается уже в России, и он более значительный, чем весной прошлого года.

"Титры стали падать": Собянин ревакцинировался от коронавируса

"Титры стали падать": Собянин ревакцинировался от коронавируса

Напомним, в последние дни в Москве фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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