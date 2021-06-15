Собянин: В Москве наблюдается взрывной рост числа заболевших ковидом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице фиксируется взрывной рост числа заболевших коронавирусом — количество случаев за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжёлых пациентов — на 70%.

"За последние дни мы видим взрывной рост диагностики ковида — около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжёлых больных в стационары Москвы. [Москвичи] начали расслабляться, считают, что всё уже прошло. Ковид имеет коварную историю", — сказал Собянин.

Он напомнил, что в Европе некоторое время назад фиксировалась вспышка заболеваемости, а сегодня подъём наблюдается уже в России, и он более значительный, чем весной прошлого года.