Минобрнауки рекомендовало всем вузам Москвы отправиться на удалёнку

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом Министерство науки и высшего образования России рекомендовало всем вузам Москвы перейти на дистанционный формат обучения. Об этом говорится в приказе ведомства.

"Рекомендовать учредителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Москвы, обеспечить осуществление указанными организациями образовательной деятельности в соответствии с настоящим приказом", — отмечается в документе относительно неподведомственных учреждений.

Как уточнили в министерстве, подведомственные Минобрнауки образовательные учреждения могут продолжать свою работу, в частности проводить летнюю сессию и выпускные экзамены, только в режиме онлайн.