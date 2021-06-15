Минобрнауки рекомендовало всем вузам Москвы отправиться на удалёнку
Подведомственные образовательные учреждения могут продолжать свою работу, в частности проводить летнюю сессию и выпускные экзамены, только в режиме онлайн, отметили в министерстве.
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Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом Министерство науки и высшего образования России рекомендовало всем вузам Москвы перейти на дистанционный формат обучения. Об этом говорится в приказе ведомства.
"Рекомендовать учредителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Москвы, обеспечить осуществление указанными организациями образовательной деятельности в соответствии с настоящим приказом", — отмечается в документе относительно неподведомственных учреждений.
Как уточнили в министерстве, подведомственные Минобрнауки образовательные учреждения могут продолжать свою работу, в частности проводить летнюю сессию и выпускные экзамены, только в режиме онлайн.
Ранее Лайф писал, что ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения. Так, жителей ХМАО в возрасте от 65 лет, не сделавших прививку, обязали находиться дома. А в Бурятии, например, закрыли все парки, скверы, бассейны, а также спа-салоны. Вместе с тем власти Приморья открывают два дополнительных госпиталя.
Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин ввёл ряд ограничений из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице. Градоначальник призвал москвичей делать прививки от коронавируса, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию. 13 июня в Москве выявили максимальное в 2021 году количество случаев коронавируса.
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