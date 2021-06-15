"Непозволительно вести себя так": Боксёрша Семёнова вызвала на бой Губерниева после перепалки с Бузовой
Дмитрий Губерниев. Фото © Александр Щербак / ТАСС
Боец Ангелина Семёнова, которая выступает в соревнованиях по боксу, панкратиону и джиу-джитсу, вызвала на бой журналиста "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева, который накануне в прямом эфире довёл до слёз певицу Ольгу Бузову.
"Непозволительно вести себя так. Если вам так нравится играть с женщинами, то выходите на ринг или в клетку против меня — по правилам бокса или ММА", — написала спортсменка в своём аккаунте в "Инстаграме".
В ответ Губерниев предложил Семёновой вместе принять участие в соревнованиях по академической гребле. Журналист является мастером спорта в этой дисциплине.
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"Дорогая Ангелина!!! Давайте лучше вместе займёмся академической греблей!!! Сядем в парную двойку: вы загребная, я — первый номер!!! И вместе всех победим!!!" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Накануне во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" Губерниев в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 задал Бузовой несколько провокационных вопросов. Певица расплакалась и назвала журналиста дном.
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