Боец Ангелина Семёнова, которая выступает в соревнованиях по боксу, панкратиону и джиу-джитсу, вызвала на бой журналиста "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева, который накануне в прямом эфире довёл до слёз певицу Ольгу Бузову.

"Непозволительно вести себя так. Если вам так нравится играть с женщинами, то выходите на ринг или в клетку против меня — по правилам бокса или ММА", — написала спортсменка в своём аккаунте в "Инстаграме".

В ответ Губерниев предложил Семёновой вместе принять участие в соревнованиях по академической гребле. Журналист является мастером спорта в этой дисциплине.

"Дорогая Ангелина!!! Давайте лучше вместе займёмся академической греблей!!! Сядем в парную двойку: вы загребная, я — первый номер!!! И вместе всех победим!!!" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.