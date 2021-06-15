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Крымские блогеры показали улицы Ялты, утопающие в потоке туристов

По набережной города гуляют тысячи отдыхающих, а на пляжах заняты почти все места, даже несмотря на довольно прохладную воду в море.

15 июня, 09:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В самом начале курортного сезона крымская Ялта активно принимает туристов из разных городов России. Так, по улицам и набережной города гуляют тысячи людей, а на городских пляжах занято более половины мест, несмотря на то что температура воды в море сегодня составляет всего 16 градусов. Об этом сообщает РИА "ФАН". О том, что Ялта буквально утопает в туристическом потоке, говорят и крымские блогеры — авторы проекта "Крым глазами местных", которые показали фото с потоком отдыхающих.

"Толпы отдыхающих заполонили наш город-курорт. Стало сложно пройти по набережной, так как она забита людьми", рассказали стримеры.
Фото © РИА "ФАН"

Фото © РИА "ФАН"

Это подтвердил и корреспондент агентства, который побывал в городе. По его словам, вечером на главной улице Ялты практически не протолкнуться. При этом большинство кафе и ресторанов полностью забиты, а у входа в них люди даже стоят в очереди, чтобы поужинать.

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В то же время авторы отмечают, что в целом на городской набережной царит тёплая атмосфера: отдыхающие неторопливо гуляют, наслаждаются обществом друг друга и летней погодой, а дети резвятся у стелы городам-побратимам Ялты. Кроме того, со всех уголков набережной слышны самые разные мелодии. Также там можно встретить аниматоров, живые скульптуры и даже посмотреть на уличное выступление профессиональных танцоров.

Фото © РИА "ФАН"

Фото © РИА "ФАН"

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А ранее в АТОР предупредили о перегрузке курортов на юге России. Туроператоры отметили, что высокий спрос приводит к повышению цен на жильё. Они советуют заранее планировать отдых и следить за различными акциями, а также приобретать пакетные туры.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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