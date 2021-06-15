В Подмосковье ужесточили масочный режим, нарушителям грозит штраф до 30 тысяч

В Московской области ввели обязательный масочный режим в общественных местах и ужесточили контроль за соблюдением требований. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьёв. Так, нарушителям может грозить штраф до 30 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".

Режим действует с 13 по 20 июня. Он подразумевает, что жители обязаны носить маски в зданиях и транспорте, а при отсутствии средства защиты дыхательных путей им могут отказать в оказании услуг. Следить за соблюдением правил будут в магазинах, аптеках, больницах, в такси и другом транспорте, а также на предприятиях и в местах общего пользования многоквартирных домов.

Отмечается, что нарушителей режима могут привлечь к административной ответственности. Так, обычные граждане заплатят штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические лица — от 100 до 300 тысяч рублей.

Как отметил заместитель председателя Правительства Подмосковья Роман Каратаев, к рейдам привлекли дополнительные силы полиции и Росгвардии. Общественный транспорт и такси будут проверять сотрудники ГИБДД. Кроме того, с 15 июня в округах, близких к Москве, в утренние и вечерние часы наибольшей загруженности транспорта организуют проверки на платформах для пассажиров, вокзалах и автобусных остановках.