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Автоэксперты оценили отмену обязательного техосмотра для получения ОСАГО

Нововведение вряд ли повлечёт разгильдяйство среди большинства водителей, отметил Алексей Чугаев. Однако, учитывая нынешние реалии, все будут искать, где подешевле можно проверить состояние железного коня.

15 июня, 13:22
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Отмена обязательного техосмотра транспортных средств для оформления полиса ОСАГО хоть и кажется автомобилистам освобождением от надоедливой кабалы, однако может обернуться новыми проблемами. Об этом заявил автоэксперт Алексей Чугаев. По его мнению, игроки на рынке могут запросто придумать что-то вместо ТО.

"У нас же был теневой бизнес с этими диагностическими картами, и по факту человек не проходил никакого ТО. Это своего рода бизнес, мягко говоря серый, а может, и чёрный. Из-за этого спрос на пункты технического обслуживания сократился, потому что можно было за полторы тысячи рублей получить карту и никуда не ездить. Скорей всего, число пунктов сократилось, и сейчас можем столкнуться с таким дефицитом", — сказал эксперт в беседе с Лайфом.

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Любой сознательный автовладелец заинтересован в своевременном прохождении ТО, потому что каждая неисправность влечёт дополнительные издержки, отметил собеседник. По его словам, отмена техосмотра не приведёт к разгильдяйству среди водителей. Однако, учитывая нынешние реалии, все будут искать, где подешевле можно проверить состояние железного коня. Тот, кто проходил диагностику у дилеров, скорее всего, перейдёт в сертифицированные автомастерские, и, соответственно, те, кто проходил ТО в сервисах, "уйдут в гаражи", подчеркнул Чугаев.

В свою очередь, глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев поддержал идею отмены обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО. Это положительно скажется на автовладельцах, отметил эксперт. По его словам, также важно, что новый закон не распространяется на лиц, которые занимаются перевозками.

"В последние годы техосмотр, который проводился, это были просто поборы для автовладельцев. Дополнительный налог, который никакого отношения к безопасности не имел", — сказал он в беседе с RT.

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Ранее Лайф сообщал, что Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Так, согласно принятому документу, для получения полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа текущего года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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