В абхазском пансионате усилят меры безопасности после вооружённого нападения на россиян

В пансионате "Самшитовая роща" абхазского города Пицунды будут усилены меры безопасности в связи со стрельбой по российским туристам. Эта информация приводится в пресс-релизе гостиничного комплекса.

"Руководство планирует усилить меры безопасности на территории санатория ввиду наступающего высокого сезона. Главный приоритет нашей работы — обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей. Поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее", — заявили в "Самшитовой роще".

В администрации пансионата призвали подождать официальных данных расследования произошедшего. Усугубление обстановки пойдёт во вред отдыхающим.