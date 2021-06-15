В абхазском пансионате усилят меры безопасности после вооружённого нападения на россиян
Там отметили, что приоритетом работы является обеспечение безопасного и качественного отдыха гостей.
Фото © самшитоваяроща.рф
В пансионате "Самшитовая роща" абхазского города Пицунды будут усилены меры безопасности в связи со стрельбой по российским туристам. Эта информация приводится в пресс-релизе гостиничного комплекса.
"Руководство планирует усилить меры безопасности на территории санатория ввиду наступающего высокого сезона. Главный приоритет нашей работы — обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей. Поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее", — заявили в "Самшитовой роще".
В администрации пансионата призвали подождать официальных данных расследования произошедшего. Усугубление обстановки пойдёт во вред отдыхающим.
Напомним, что в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" 42-летний местный житель ранил двух туристов из России. Ранее нападавший был судим за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
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