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В абхазском пансионате усилят меры безопасности после вооружённого нападения на россиян

Там отметили, что приоритетом работы является обеспечение безопасного и качественного отдыха гостей.

15 июня, 13:03
<p>Фото © <a href="https://xn--80aaag3axpcrdo4eua5f.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">самшитоваяроща.рф</a></p>

Фото © самшитоваяроща.рф

В пансионате "Самшитовая роща" абхазского города Пицунды будут усилены меры безопасности в связи со стрельбой по российским туристам. Эта информация приводится в пресс-релизе гостиничного комплекса.

"Руководство планирует усилить меры безопасности на территории санатория ввиду наступающего высокого сезона. Главный приоритет нашей работы — обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей. Поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее", — заявили в "Самшитовой роще".

В администрации пансионата призвали подождать официальных данных расследования произошедшего. Усугубление обстановки пойдёт во вред отдыхающим.

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Напомним, что в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" 42-летний местный житель ранил двух туристов из России. Ранее нападавший был судим за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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